Durante l’estate, l’Inter ha valutato diverse opzioni per il ruolo di allenatore, avvicinandosi anche a un ex calciatore noto per la sua carriera in Spagna. Alla fine, la società ha deciso di proseguire con l’attuale guida tecnica, dopo un campionato che si era concluso con un finale difficile. Nel frattempo, si conoscono dettagli su un procedimento legale che coinvolge il calciatore e altri dieci soggetti, senza ulteriori specifiche.

In estate l’Inter è stata molto vicina a Césc Fabregas come nuovo allenatore. Era stato scelto come l’uomo attorno a cui riavviare l’Inter dopo il ciclo di Simone Inzaghi, chiuso da un finale di stagione intenso e tragico. Sarebbe stata una rivoluzione. Dopo anni di 3-5-2 e di allenatori che - in modi diversi - portavano avanti la tradizione tattica italiana, era stato scelto un tecnico di scuola spagnola, che gioca preferibilmente con la difesa a quattro e vuole vincere le partite controllando il pallone. Alla fine di trattative ingarbugliate, Fabregas decise infine di rimanere al Como e di rifiutare l’Inter. I nerazzurri ripiegarono su Christian Chivu, tecnico della Primavera, e sembrava la scelta di un club senza soldi e senza idee, piuttosto disperato.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Çalhano?lu e altri dieci

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