Si spinge l' uso del treno altri dieci posti per il parcheggio scambiatore dei pendolari in zona stazione

Lunedì 2 febbraio parte un’estensione del servizio ‘Park & Ride’ a Cesena. L’amministrazione comunale ha deciso di aggiungere dieci nuovi posti auto al parcheggio scambiatore vicino alla stazione. Lo scopo è incoraggiare più persone a lasciare l’auto e usare il treno, così da ridurre il traffico e il caos in zona. La mossa fa parte del progetto europeo ‘We Generate’ ed è già attiva da qualche tempo, ma ora si amplia per offrire più posti ai pendolari.

Lunedì 2 febbraio prende avvio l'estensione del servizio di parcheggio scambiatore 'Park & Ride', attivato in zona Stazione dall'Amministrazione comunale di Cesena nell'ambito del progetto europeo 'We Generate', con l'obiettivo di favorire l'utilizzo del treno e ridurre la pressione della sosta nelle aree residenziali prossime alla stazione. Il servizio prevede la riserva di posti auto dedicati ai pendolari che utilizzano il treno in partenza dalla stazione di Cesena: 15 posti auto in piazza Aldo Moro (codice Rfi-001); 10 posti auto lungo viale Mario Angeloni (codice Rfi-002). Il Park & Ride è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 5.

