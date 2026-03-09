Inter Atalanta Calhanoglu verso il forfait e altri esami | Thuram e Bastoni…

In casa Inter si concentrano gli aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori dopo il derby. Calhanoglu potrebbe saltare l’incontro contro l’Atalanta a causa di un problema che richiederà altri esami. Thuram e Bastoni sono invece sotto osservazione per valutare il loro stato di salute prima della partita. La squadra si prepara a una sfida importante con diversi dubbi di formazione.

Inter Atalanta. In casa Inter l’attenzione è tutta sulle condizioni di alcuni giocatori chiave dopo il Derby. In particolare preoccupano le situazioni di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, che dovranno essere valutate dallo staff medico nei prossimi giorni per capire se potranno essere disponibili nella prossima gara di campionato. Per quanto riguarda Bastoni, come già riportatovi in mattinata, il difensore nerazzurro ha rimediato una forte contusione e la sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore. Più incerta invece la posizione di Calhanoglu, che potrebbe sottoporsi a esami strumentali per chiarire l’entità del problema fisico e stabilire i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

