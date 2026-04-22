Calendario scolastico 2026-2027 privo di ponti naturali ma il Veneto ne introduce di mirati la Sicilia no Calendari a confronto

Da orizzontescuola.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’anno scolastico 2026-2027, il calendario mostra una mancanza di ponti “naturali” legati alle festività che cadono in giorni feriali, come il 1° novembre, il 25 aprile e il 1° maggio, tutti nei fine settimana. Mentre alcune regioni, come il Veneto, hanno deciso di inserire ponti mirati, altre, come la Sicilia, non prevedono variazioni rispetto alle date ufficiali. La differenza tra i calendari regionali si riflette anche nelle scelte di inserire o meno giorni di pausa aggiuntivi.

Il calendario scolastico 2026-2027 parte da un dato comune, ricostruito ieri dalla nostra redazione sulle festività nazionali: l’anno offre pochi “ponti naturali”, perché il 1° novembre cade di domenica, il 25 aprile ancora di domenica e il 1° maggio di sabato. Nello stesso anno entra inoltre nel calendario civile la festa nazionale di San Francesco d’Assisi del 4 ottobre, ma anche questa nel 2026 cade di domenica e quindi non produce uno stop aggiuntivo nei giorni di lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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