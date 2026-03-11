Mondiali curling femminile 2026 | il calendario delle partite dell’Italia Orari programma tv streaming
L’Italia parteciperà ai Mondiali di curling femminile del 2026, che si terranno a Calgary, in Canada. Il torneo vedrà le squadre affrontarsi in un fitto calendario di partite, con orari distribuiti nel corso della manifestazione. Le gare saranno trasmesse in televisione e disponibili anche in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire ogni match.
L’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). La nostra Nazionale, reduce da un’esperienza poca brillante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercherà di rialzare la testa in questa rassegna iridata, dove si giocherà da sabato 14 marzo a domenica 22 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin. L’Italia proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori per cercare di accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. 🔗 Leggi su Oasport.it
