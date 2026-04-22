Nel calciomercato di quest'anno, la Juventus ha superato il Milan nella corsa all'acquisto di Robert Lewandowski, attaccante polacco nato nel 1988. Il giocatore, attualmente legato al Barcellona, dovrebbe svincolarsi dal club spagnolo e rappresenta un obiettivo di entrambi i club italiani. La trattativa tra le parti è in corso, ma finora non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Uno dei nomi destinati ad infiammare ulteriormente la calda sessione estiva di calciomercato è quello di Robert Lewandowski, classe 1988, centravanti polacco ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che, come noto, è in scadenza di contratto con il Barcellona. Quale futuro per il bomber? Il Barça, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, gli ha offerto un rinnovo di contratto per un anno, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2027, ma con stipendio dimezzato. Condizioni, queste, che convincono poco sia il giocatore sia il suo entourage. Motivo per cui l'agente Pini Zahavi ha iniziato a guardarsi intorno. Al momento, però, ha sottolineato il quotidiano torinese, la priorità di Lewandowski sarebbe quella di restare in Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, sorpasso della Juventus al Milan per Lewandowski: il motivo è semplice

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