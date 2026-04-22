Nel calciomercato della Roma circolano voci di un possibile interesse per Yukhym Konoplya, difensore dello Shakhtar Donetsk. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile trasferimento. La società giallorossa sta monitorando la situazione del giocatore ucraino, che potrebbe essere un potenziale acquisto per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non ci sono conferme ufficiali da entrambe le parti.

Voci dall’Ucraina parlano di un interesse della Roma per Yukhym Konoplya, esterno basso in forza allo Shakhtar Donetsk. Nel corso della prossima sessione di mercato, il classe 1999 potrebbe prendere il posto di Zeki Celik, il cui rinnovo con la Roma resta al momento ancora bloccato. Konoplya, il contratto in scadenza fa gola a molti. Come riportato dal portale ucraino InsideUPL, la Roma starebbe seguendo Konoplya. Il calciatore ha un contratto in scadenza a fine settembre 2026, il che fa presagire una possibile risoluzione con lo Shakhtar Donetsk e un trasferimento a parametro zero. Al momento si tratta soltanto di un interessamento, così come ci sarebbe stato anche quello del Valencia, anch’esso sulle tracce del terzino destro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi su Konoplya dello Shakhtar Donetsk

Notizie correlate

Leggi anche: Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa

Il presidente dello Shakhtar Donetsk dona 200mila dollari all’atleta ucraino escluso dalle Olimpiadi per il casco: «Hai vinto tu»Una ricompensa da oltre 200mila dollari per Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton escluso dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Calciomercato Roma, occhi su Leonardo Balerdi: la richiesta e la concorrenza della Juve; Mercato Roma, occhi su Troilo del Parma: c’è la concorrenza di due club italiani; Calciomercato Roma, chieste informazioni per Noel Aseko; La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella Capitale.

Calciomercato Roma News | Si profila un addio clamoroso all’orizzonte: lo scenario (oggi 19 aprile 2026)Calciomercato Roma News: all'orizzonte si profila la clamorosa possibilità di un addio anticipato da parte di Gian Piero Gasperini. ilsussidiario.net

La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella CapitaleMetti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegovi?. Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e… un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché i ... corrieredellosport.it

Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik - facebook.com facebook

Calciomercato Roma - Il Piano B per riscattare Malen #ASRoma #Calciomercato x.com