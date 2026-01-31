Sassuolo assalto a Konoplya dello Shakhtar Ma la certezza è Berardi | polverizzato un record con il gol contro il Pisa
Il Sassuolo si muove sul mercato cercando di rinforzare la rosa con l’interesse per Konoplya dello Shakhtar. Intanto, in campo, Berardi si conferma ancora una volta come punto fermo della squadra. I tifosi aspettano di scoprire se il centrocampista ucraino arriverà presto, ma già si godono il record raggiunto da Berardi con il gol segnato contro il Pisa. La giornata dei neroverdi si divide tra trattative e partita, con l’attaccante che continua a far parlare di sé.
Approfondimenti su Sassuolo Konoplya
Diretta gol Serie A: Berardi sblocca Pisa Sassuolo
Nella partita valida per la 23esima giornata di Serie A, Berardi segna il gol che apre le danze per il Sassuolo.
Pisa Sassuolo 1-3: importante successo per i neroverdi. Berardi torna al gol
Il Sassuolo conquista tre punti fondamentali a Pisa, battendo i toscani con il punteggio di 3-1.
#Mazzocchi lascia il #Napoli Il #Sassuolo prepara l’assalto x.com
Muro del #Sassuolo per Kristian #Thorstvedt: la #Fiorentina ci prova ma i neroverdi respingono l'assalto dichiarando il norvegese incedibile. #calcionews24 - facebook.com facebook
