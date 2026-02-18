Il presidente dello Shakhtar Donetsk dona 200mila dollari all’atleta ucraino escluso dalle Olimpiadi per il casco | Hai vinto tu

Il presidente dello Shakhtar Donetsk ha deciso di donare 200mila dollari a Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton che è stato escluso dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La motivazione è la sua scelta di portare un casco decorato con le immagini di 24 atleti ucraini morti in guerra, un gesto che ha suscitato molte polemiche. La somma rappresenta una forma di sostegno concreto all’atleta, che aveva già affrontato molte difficoltà per esprimere il suo messaggio.

Una ricompensa da oltre 200mila dollari per Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton escluso dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per aver insistito a indossare un casco con su impresse le immagini di 24 atleti ucraini caduti in guerra contro la Russia. È il premio in denaro donato al 27enne da Rinat Akhmetov, imprenditore e presidente dello Shakhtar Donetsk. «A Vlad Heraskevych è stata negata la possibilità di competere per una vittoria ai Giochi Olimpici, ma ritorna in Ucraina da vero vincitore», ha detto Akhmetov secondo quanto riportato in una dichiarazione del club. «Il rispetto e l’orgoglio che si è conquistato tra gli ucraini tramite le sue azioni sono la ricompensa più alta.🔗 Leggi su Open.online

