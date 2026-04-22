Angeliño ha pubblicato un messaggio su X in cui ha negato di aver chiesto di essere ceduto dall’AS Roma. La notizia arriva dopo alcune voci di mercato che indicavano una possibile partenza dello spagnolo dalla squadra. Finora, né il club né l’interessato hanno fornito ulteriori dettagli sulla situazione. La smentita di Angeliño arriva in una fase cruciale del calciomercato, con le trattative ancora in corso.

Angeliño ha smentito ufficialmente le indiscrezioni riguardanti una sua presunta richiesta di cessione dall’ AS Roma. Attraverso un commento diretto sul social network X, l’esterno spagnolo ha bollato come «fake» la notizia diffusa nella mattinata odierna, che lo vedeva intenzionato a lasciare il centro sportivo di Trigoria al termine della stagione attuale. La presa di posizione del calciatore arriva in risposta a una ricostruzione pubblicata da Il Messaggero, secondo cui il difensore avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in Liga, con il Real Betis indicato come principale destinazione. La stagione del classe ’97 è stata pesantemente influenzata da gravi problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità prestazionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, caso Angeliño: lo spagnolo smentisce la cessione su X

Notizie correlate

Roma-Angeliño: lo spagnolo chiede la cessione. Il Betis apre la via per la plusvalenzaL’AS Roma deve generare 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno 2026 per conformarsi ai vincoli del Settlement Agreement siglato con la...

Angeliño, prestazione convincente in Roma-Lodigiani: lo spagnolo vede la luce in fondo al tunnelIl terzino sinistro della Roma nell’amichevole vinta per 4-0 contro i dilettanti dell’Atletico Lodigiani ha disputato un’ottima prestazione ed è...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Calciomercato Roma e Juve: 30 milioni per il nuovo attaccante; Calciomercato Roma - L'interesse dell'Inter per 4 giocatori giallorossi; Prestiti e scadenze. In 7 subito via; Calciomercato Roma, in sette saluteranno | Ecco tutti i nomi.

La novità nella formazione della Roma: Gasperini sta pensando ad AngelinoROMA - A San Siro con Angeliño. Al momento è solo una suggestione, ma Gasperini qualche ragionamento in questa direzione sta cominciando a farlo. Con l’infortunio di Wesley, infatti, la Roma dovrà ... corrieredellosport.it

Calciomercato Roma, contatti con l'agente di Alajbegovic https://pagineromaniste.com/calciomercato-roma-incontro-tra-massara-e-il-padre-agente-di-alajbegovic/ - facebook.com facebook

Calciomercato Roma - Il Piano B per riscattare Malen #ASRoma #Calciomercato x.com