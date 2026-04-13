Calciomercato Juve LIVE | scatta l’obbligo di riscatto per Openda si ragiona su Holm

Sul fronte del calciomercato, la squadra sta per esercitare l’obbligo di riscatto per un attaccante, mentre si valuta un possibile trasferimento in prestito di un centrocampista. La redazione segue in tempo reale tutte le trattative, con aggiornamenti su incontri, trattative e accordi definiti. Restano in corso discussioni e valutazioni per alcune operazioni ancora da finalizzare.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: scatta l’obbligo di riscatto per Openda, si ragiona su Holm Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeridi Angelo CiarlettaOpenda Juve, l’attaccante belga può considerarsi ormai un calciatore di proprietà bianconera. Il paradosso di Openda, con la Juve non gioca ma è scattato l’obbligo di riscatto dal LipsiaLa Juve è matematicamente certa del decimo posto, condizione necessaria per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Openda.