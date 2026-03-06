Calciomercato Juventus | scelto il portiere per la prossima stagione

La Juventus ha deciso di scegliere il portiere per la prossima stagione. La società sta valutando l’acquisto di un giocatore con esperienza e già noto nel campionato italiano. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni, mentre il nuovo portiere si prepara a unirsi alla squadra per i prossimi impegni ufficiali.

La porta della Juventus potrebbe cambiare padrone nella prossima stagione. L'idea che prende sempre più quota è quella di affidarsi ad un portiere di esperienza. La dirigenza bianconera starebbe infatti valutando diverse soluzioni per ridisegnare completamente la gerarchia tra i pali dopo un'annata che ha lasciato più di qualche dubbio. Alla base di questa riflessione c'è soprattutto il rendimento negativo degli attuali portieri. Michele Di Gregorio non ha convinto pienamente e sembra addirittura aver perso il posto da titolare. Per tale motivo il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. Anche Mattia Perin potrebbe cambiare aria: dopo il veto alla cessione imposto da Luciano Spalletti nel mese di gennaio, il portiere sembrerebbe intenzionato a trovare in estate una squadra che possa garantirgli il ruolo da titolare.