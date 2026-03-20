Gli agenti di Kevin De Bruyne sono a Napoli, dove si discute del futuro del centrocampista belga. Dopo un lungo infortunio, De Bruyne tornerà in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Nel frattempo, si conoscono le novità sulle sue possibili prossime destinazioni e sulla volontà espressa dal giocatore in vista della prossima stagione.

Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Novità importanti per l’inglese Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare

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