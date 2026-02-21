Leao Milan quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata in corso valutazioni

Rafael Leão potrebbe lasciare il Milan questa estate. La società sta analizzando attentamente tutte le opzioni, considerando anche offerte concrete da altre squadre. L’attaccante portoghese ha attirato l’attenzione di diversi club europei e il suo contratto in scadenza a giugno alimenta le discussioni. La dirigenza rossonera non ha ancora deciso se puntare su di lui o lasciarlo partire. La prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro.

© Calcionews24.com - Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni

Celik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi. Le parole dell’agente Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate. De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.🔗 Leggi su Calcionews24.com Mercato Milan, futuro da decidere per quel rossonero: valutazioni in corso sul terzino, le ultimeIl mercato del Milan è al centro di valutazioni riguardo a Pervis Estupiñán, con decisioni ancora da prendere sul suo futuro. Rinnovi Milan, quale futuro per Pulisic e Leao? Ecco cosa filtra da GazzettaIl centrocampista Christian Pulisic e l’attaccante Rafael Leao sono vicini a firmare nuovi contratti con il Milan, secondo quanto filtra dalla Gazzetta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rinnovi Milan: Tomori vicino alla firma. Il club chiama Modric. E poi tocca a Leao; Il Milan accelera i colloqui con l’agente di Rafael Leão sul futuro dell’attaccante; Milan, Leao: Il derby è vita o morte. E io voglio vivere. Da centravanti posso fare più goal; Milan, Leao e Pulisic verso la panchina: le ultime news prima del Pisa. Futuro scritto per l’attaccante: Sogno il Milan ogni mattinaIl bomber, protagonista in campionato e in Champions, sogna di giocare per il Milan. Da tifoso rossonero, il suo idolo è Inzaghi ... milanlive.it Leao chiama i tifosi: tra futuro e Scudetto, solo Milan per il portogheseLe dichiarazioni del portoghese da vero cuore rossonero. Le sue parole non potranno che far piacere ai sostenitori del Diavolo ... milanlive.it Verso Milan-Parma: possibile chance per Fullkrug dal 1' accanto a Leao. Torna Saelemaekers x.com Il #Milan ritrova i suoi fuoriclasse: con #Leao e #Pulisic al top la rimonta #Scudetto è possibile #SerieA #SempreMilan - facebook.com facebook