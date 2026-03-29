Calciomercato Inter | Thuram con le valigie in mano ma c’è un colpo già in canna per Ausilio! Nome nuovo per l’estate di chi si tratta

Durante la sessione di calciomercato, si registra la partenza di Thuram dall’Inter, che si prepara a lasciare il club. Nel frattempo, la dirigenza sta lavorando a un nuovo acquisto da annunciare nella prossima finestra di mercato, con il nome di un giocatore ancora da confermare. Le trattative sono in corso e le operazioni si concentrano sulla pianificazione delle prossime settimane.

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