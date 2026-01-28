Calciomercato Juve LIVE | novità importanti su Kolo Muani Spunta l’ipotesi Zirkzee
La Juventus lavora senza sosta sul mercato. Tra le ultime novità, si fa largo l’interesse per Kolo Muani, ma ci sono anche voci su un possibile affare con Zirkzee. I dirigenti bianconeri stanno monitorando le opportunità e cercano di chiudere al più presto, sperando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus News
Calciomercato Juve LIVE: ritorno possibile per Kolo Muani? Spunta l’ipotesi Perrone per giugno
La sessione di mercato della Juventus si aggiorna con nuove voci su possibili arrivi e partenze.
Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Spunta l’idea Thiago Almada!
In aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, si segnalano novità riguardanti Federico Chiesa e una possibile proposta per Thiago Almada.
Ultime notizie su Juventus News
Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini; Calciomercato Juve, ho un nome per il terzino. En-Nesyri, vi dico tutto. E ne manca ancora uno.
Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani. Fuggi fuggi Toro, via Ngonge. L’Inter aspetta PerisicContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. Granata in crisi, l’ex ... lastampa.it
Diretta live calciomercato 28 gennaio 2026 affondo Juve, Napoli sì di Alisson Santon, Inter-Perisic, Insigne al PescaraCalciomercato live diretta affari e trattative di mercoledì 28 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it
Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani. Fuggi fuggi Toro, via Ngonge. L’Inter aspetta Perisic x.com
Calciomercato Juve Live Tutte le news - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.