Calciomercato Juve LIVE | novità importanti su Kolo Muani Spunta l’ipotesi Zirkzee

La Juventus lavora senza sosta sul mercato. Tra le ultime novità, si fa largo l’interesse per Kolo Muani, ma ci sono anche voci su un possibile affare con Zirkzee. I dirigenti bianconeri stanno monitorando le opportunità e cercano di chiudere al più presto, sperando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

La sessione di mercato della Juventus si aggiorna con nuove voci su possibili arrivi e partenze.

In aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, si segnalano novità riguardanti Federico Chiesa e una possibile proposta per Thiago Almada.

