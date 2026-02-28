Top News Calciomercato Milan | nuovo attaccante Guirassy e le alternative Su Vlahovic …

Il Milan sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo e sta considerando diverse opzioni per il ruolo di centravanti. Tra le possibilità ci sono Guirassy e altre alternative, mentre si tiene sotto osservazione anche la situazione di Vlahovic. Le trattative sono ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora conferme ufficiali. La sessione di mercato prosegue con molte decisioni da prendere.

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 28 febbraio 2026. In particolare, l'attenzione è stata rivolta alla ricerca di un nuovo centravanti per la squadra di Massimiliano Allegri che, nella prossima stagione (2026-2027) punta a tornare in Champions League con rinnovate ambizioni e non più semplicemente per giocare un ruolo da comparsa. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Davanti a tutti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sembra esserci Serhou Guirassy. Potrebbe essere lui, il 30enne attaccante del Borussia Dortmund, il colpo di calciomercato del Milan per l'estate. Il Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto...