Milan Top News rassegna | il futuro di Allegri e la scelta del nuovo attaccante

Questa mattina il quotidiano sportivo dedica l’attenzione alle prossime mosse del Milan, focalizzandosi sul futuro di Allegri e sulla decisione riguardante il nuovo attaccante. La questione sulla permanenza o l’addio dell’allenatore alla guida della squadra resta al centro delle discussioni, mentre si fanno ipotesi sulle scelte di mercato in vista della prossima stagione. La situazione resta in evoluzione e ancora senza una comunicazione ufficiale.

Quanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si è parlato - abbondantemente - del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ma anche, tantissimo, degli scenari di calciomercato in vista dell'estate 2026. Con un focus principale sugli attaccanti (occhio ai nomi di Dušan Vlahovic e Santiago Castro). Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è gelo totale tra Allegri e il Milan: molto difficile, per il quotidiano romano, che il tecnico rossonero resti alla guida del Diavolo anche l'anno venturo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Top News rassegna: il futuro di Allegri e la scelta del nuovo attaccante Notizie correlate Milan, Top news rassegna: Malaga vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, Top news rassegna: Malagò vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Milan in crisi nera, l’Udinese sbanca San Siro per 3-0; Napoli-Milan 1-0: Politano decisivo per il sorpasso, azzurri secondi in classifica; Allegri sprona il Milan Arrivare in Champions un passetto alla volta; Piceno, le top news di oggi |. News MilanPolitano, autore del gol della vittoria, è l'MVP di Napoli-Milan, gara terminata 1-0. Bene anche... Le parole dell'allenatore rossonero dopo il ko del Maradona: Ormai per la corsa scudetto abbiamo... sport.sky.it TOP NEWS ORE 13 - Trapani, rispettata la scadenza. Catania, stop Casasola x.com Pausa pranzo Le notizie te le leggiamo noi! Ascolta l'appuntamento delle 12:00: troverai il Notiziario flash sul grande calcio e le Top News dedicate solo al mondo Milan. Tutto in pochi minuti! #audiozone #podcastmilan Ascolta ora facebook