Calciomercato Milan Di Marzio a sorpresa | Vlahovic non vuole lasciare la Juventus Incontro a breve
Gianluca Di Marzio rivela che Vlahovic non ha intenzione di lasciare la Juventus, nonostante le voci di mercato, e si prepara a discutere con i dirigenti bianconeri nei prossimi giorni. La conferma arriva dopo un incontro programmato con l’attaccante, che ha deciso di rimanere a Torino per ora. La situazione sorprende i tifosi del Milan, che speravano di vedere il serbo nel loro squadra.
Nonostante il calciomercato sia ufficialmente finito più di due settimane fa, le voci e le indiscrezioni non si fermano mai. L'ultima legata alla Juventus (e al Milan) ha dell'incredibile. Come noto, il Milan è alla ricerca di un grande numero 9 in vista della prossima stagione. Dopo che è saltato all'ultimo l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, il club rossonero si è messo di nuovo alla ricerca di un grande attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Uno dei nomi preferiti dall'allenatore toscano è Dusan Vlahovic, che fino a poco tempo fa sembrava destinato a lasciare la Juventus a parametro zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, nessuna uscita davanti. Di Marzio: “Nkunku vuole rimanere nonostante Mateta”Il Milan non si muove sul fronte uscite.
Vlahovic Juve, il centravanti serbo non vuole lasciare i bianconeri: previsto un incontro nei prossimi giorni tra società e procuratore. Cosa filtraDusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha deciso di restare in bianconero, nonostante le voci di mercato.
MERCATO MILAN, SI SBLOCCA VLAHOVIC OCCHIO ANCHE A DOVBYK RABIOT SI COMPLICA
#Calciomercato, #Guirassy lascerà il #BorussiaDortmund a fine stagione: il #Milan prova ad inserirsi #SempreMilan x.com
