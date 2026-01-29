A poche ore dalla chiusura del mercato invernale, il Milan lavora intensamente per rinforzare la difesa. I dirigenti stanno valutando le ultime opzioni e cercano di chiudere l’affare prima della fine della sessione. La squadra di Allegri potrebbe aggiungere un nuovo giocatore in questa fase decisiva, mentre rimangono ancora alcuni dettagli da sistemare.

Fasi finali del calciomercato invernale: mancano, infatti, cinque giorni pieni alla chiusura della sessione (lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00) e il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. Due i nomi più 'caldi' del momento: è uno è quello di Radu Dragu?in, classe 2002, rumeno del Tottenham; l'altro è quello di Nathan Aké, classe 1995, olandese del Manchester City. Ma il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è scatenato e, in vista della prossima stagione, ha già riempito una lista di nomi - forti - dalla quale scaturirà il Milan 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di Allegri

Il calciomercato del Milan si riscalda in vista del Mondiale, con la necessità di rinforzare la difesa.

Nel calciomercato invernale, il Milan valuta interventi per migliorare la propria rosa, con particolare attenzione alla linea difensiva.

