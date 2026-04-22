Calciomercato Inter primi contatti per il talento bosniaco Si apre la sfida a tre in Serie A

Sul calciomercato, l’Inter ha avviato i primi contatti con un calciatore bosniaco, un talento che potrebbe trasferirsi in Italia. Due squadre di Serie A stanno seguendo da vicino la situazione e sono interessate a portarlo nella loro rosa. Il giocatore ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, con l’Italia come una delle destinazioni possibili. La trattativa è ancora in fase iniziale.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter: due rivali di Serie A si contendono con i nerazzurri il talento della Bosnia che può scegliere l’Italia per il suo futuro. Le manovre per il prossimo calciomercato si infiammano attorno a uno dei profili più promettenti del panorama balcanico. Secondo quanto riferito dall’esperto di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il giovane esterno della Bosnia ha espresso una chiara preferenza per la Serie A, scatenando un’asta che coinvolge i club più prestigiosi del nostro campionato. Contatti avviati: Napoli e Roma sfidano i nerazzurri. L’Inter ha messo gli occhi sul ragazzo, ma la concorrenza è serratissima. Sono infatti Napoli e Roma le due squadre di Serie A che si contendono il talento bosniaco Kerim Alajbegovic con il club nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, primi contatti per il talento bosniaco. Si apre la sfida a tre in Serie A Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, GDM: “Ausilio a Londra per una serie di incontri e primi contatti…” Kostov all'Inter, primi contatti per il talento della Stella Rossa: le ultimeUna potenziale operazione di rilancio del reparto mediano è al centro delle attenzioni dell’Inter, che punta su un talento emergente proveniente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosa. Inter-Barcellona, primi contatti per Bastoni: si parla della struttura dell'operazioneDopo i contatti con l'entourage, primi colloqui del Barcellona con l'Inter per Bastoni. L'Inter, Alessandro Bastoni e il Barcellona: una triade del quale sentiremo parlare e sulla quale ci ... calciomercato.com Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com