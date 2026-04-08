Sergej Barbarez ha commentato le voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento di Alajbegovic in Serie A. Il dirigente del comitato tecnico della Bosnia ha dichiarato che l’obiettivo principale del giocatore è trovare una squadra in cui possa avere spazio e opportunità di crescita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o sulla reale intenzione del calciatore di lasciare il suo attuale club.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan ha messo nel mirino Kerim Alajbegovic, ala sinistra del Bayer Leverkusen, attualmente in prestito al Red Bull Salisburgo. In occasione di Bosnia-Italia, abbiamo avuto l'occasione di vederlo giocare da vicino: il classe 2007, subentrato a Kolasinac al 47' minuto di gioco, ha trasformato il terzo rigore spiazzando Donnarumma. “Se consiglierei Alajbegovic alle italiane? Kerim Alajbegovic è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club di questo livello mostrano interesse per te. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Barbarez (CT Bosnia): “Alajbegovic in Serie A? La cosa più importante per lui è…”

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