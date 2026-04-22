Nel calcio italiano, la partita di domenica tra Milan e Juventus assume un ruolo importante anche sul mercato. I bookmaker hanno scommesso su possibili trasferimenti di alcuni giocatori, tra cui un attaccante di rilievo, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. La sfida tra le due squadre potrebbe influenzare anche le scelte di mercato dei club, creando aspettative e voci sulle trattative in corso o potenziali.

Milan contro Juventus: la sfida di domenica non solo vale un allungo forse decisivo per la Champions League, ma disegna anche incroci di calciomercato che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. Entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e il nome comune è quello di Robert Lewandowski: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Planetwin365 e Goldbet il testa a testa è ben avviato, con i rossoneri avanti a quota 2,75 contro l’8,00 assegnato ai bianconeri. Qualità ed esperienza, ma anche un contratto in scadenza non ancora rinnovato con il Barcellona: il polacco è un nome più che appetibile per i grandi club del nostro campionato e chissà che la sfida di San Siro non contribuisca ad avvicinarlo a una delle due squadre.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calciomercato, Lewandowski tra Milan e Juventus: le quote dei bookmakers

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