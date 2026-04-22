Calciomercato l’Atletico Madrid piomba su Gila | ecco perché il Milan non deve farselo scappare

Nel calciomercato, l’Atletico Madrid ha mostrato interesse per il difensore che attualmente gioca nel Milan. La società spagnola avrebbe avviato trattative per portarlo in Liga, mentre i rossoneri mantengono una posizione favorevole. La situazione tra le due squadre si sta evolvendo, con il club italiano che cerca di mantenere il giocatore nel suo organico. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo a un accordo.

Mario Gila resta uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il centrale della Lazio, classe 2000, ha un contratto in scadenza nel 2027 e rappresenta un profilo ideale per età, affidabilità e caratteristiche tecniche. I rossoneri lavorano da mesi su questa pista, consapevoli però delle difficoltà economiche dell’operazione. Secondo 'Transfermarkt', il valore di mercato del difensore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra vicina alle richieste di Claudio Lotito, anche perché il 50% dell’eventuale incasso andrà al Real Madrid, che mantiene una percentuale sulla rivendita. Il Milan proverà a trattare per abbassare le pretese, sfruttando anche i rapporti con Igli Tare: l’attuale direttore sportivo rossonero fu proprio colui che portò Gila alla Lazio nel 2022.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, l’Atletico Madrid piomba su Gila: ecco perché il Milan non deve farselo scappare Notizie correlate Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampistaNon ci sono buone notizie per il Milan per quello che riguarda il futuro di Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che sarebbe finito nel mirino... Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di TareSebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Simeone resterà all'Atletico: tolte le clausole del contratto; Lewandowski è più difficile: Milan, sorpasso Sorloth. Ecco il piano per il bomber; Atalanta: frenata Atletico Madrid per Ederson, fissato il prezzo; Juventus, l’Atletico Madrid tratta per Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid verso il mancato riscatto di Nico Gonzalez: trattativa al ribasso con la Juve?L'Atletico Madrid non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino di Nico Gonzalez, ala classe 1998 della nazionale argentina, a fine stagione dalla Juventus. Come riportato da ... tuttojuve.com Calciomercato Atalanta, Ederson: in arrivo la prima offerta dell'Atletico Madrid. Le newsIl club spagnolo a breve formalizzerà la prima offerta ufficiale per Ederson: la proposta all'Atalanta sarà di 35 milioni più 3 di bonus, ma il club nerazzurro valuta il giocatore 50 milioni. Ederson ... sport.sky.it Calciomercato Lazio, Gila strega tutti: pressing del Milan e ombra dell’Atletico Madrid - facebook.com facebook Milan, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ile ilgileniyor. [La Gazzetta dello Sport] x.com