Calciomercato il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni | ecco l’idea di Tare

Il Milan ha deciso di investire 60 milioni per acquistare un attaccante, a causa delle difficoltà offensive della scorsa stagione. Tare, dirigente del club, ha già individuato il nome giusto per rafforzare l’attacco rossonero, puntando su un giocatore che ha dimostrato grande talento in campionati esteri. Questo cambio di strategia nasce dalla necessità di migliorare la capacità realizzativa della squadra. La trattativa si sta intensificando e l’obiettivo è definire tutto prima dell’inizio del mercato estivo.

Sebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le operazioni - in entrata e in uscita - della prossima estate. La stagione 2026-2027, infatti, sarà - si spera - quella del ritorno del Milan in una competizione europea e, al quarto piano di Via Aldo Rossi, tifano affinché possa essere la Champions League. Un nuovo ingresso del Diavolo nel torneo europeo più importante fornirebbe al club meneghino nuove risorse economiche e, oltretutto, la possibilità di un mercato più ghiotto. Nel calciomercato invernale il Milan ha aggiunto Niclas Füllkrug, arrivato in prestito gratuito dal West Ham, al proprio arsenale in attacco.