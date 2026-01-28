La trattativa tra il Milan e Leon Goretzka si complica. Secondo le ultime notizie, l’Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista tedesco, complicando ulteriormente le possibilità di vedere Goretzka vestire rossonero nella prossima stagione. I dirigenti del club spagnolo sembrano avere già messo gli occhi sul giocatore, mentre i milanisti restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Non ci sono buone notizie per il Milan per quello che riguarda il futuro di Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione, il classe 1995 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco che non appare intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista. Si complica la pista Goretzka per il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Aumenta la concorrenza per Leon Goretzka con il Milan che dovrà fare i conti anche con l’Atletico Madrid nella corsa al calciatore tedesco. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, i Colchoneros sarebbero pronti a fare sul serio per il tedesco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampista

L’attenzione dell’Atletico Madrid su Leon Goretzka cresce, con il contratto del centrocampista del Bayern in scadenza.

Si sta parlando tanto di Goretzka-Milan ma mi risulta che nelle ultime ore l'Atletico Madrid, che sta cercando un centrocampista dopo la partenza di Gallagher, abbia avuto nuovi contatti per Goretzka già per gennaio. L'Atletico si sta muovendo, vedremo se affo x.com