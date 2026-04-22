Calciomercato Juventus | scatto per Alisson c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero

In vista della prossima sessione di calciomercato, la Juventus sta puntando con decisione a portare in squadra il portiere Alisson. Secondo fonti vicine al club, il giocatore ha già dato il suo consenso alla proposta, aprendo la strada a un possibile trasferimento. Resta da chiarire nelle prossime settimane se tutte le condizioni per il trasferimento si concretizzeranno, ma la trattativa sembra aver raggiunto un punto cruciale.

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