Calciomercato Juventus | è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero tutti i dettagli dell’accordo

Da calcionews24.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! Ufficiale l’ingresso della stella portoghese in quel club Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Palestra in Nazionale? Gattuso pensa alla convocazione: il CT è rimasto stregato da sua qualità Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juventus 232 fatta per il rinnovo di pinsoglio firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero tutti i dettagli dell8217accordo
© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i dettagli dell’accordo

Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: i dettagli dell’accordo con l’estremo difensoredi Redazione JuventusNews24Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnoverà con il club fino al 2027.

Pinsoglio salta Juve Napoli: il motivo dell’assenza del terzo portiere bianconerodi Redazione JuventusNews24Pinsoglio salta Juve Napoli: il giocatore non è stato convocato per influenza.

Temi più discussi: Senesi a zero, pronta l'offerta: la Juve è già sul mercato dei difensori. E Gatti piace in Premier; Calciomercato Serie A – Distanza siderale tra Juventus e McKennie: rinnovo in salita; Osimhen ritrova la Juve e il futuro di Vlahovic: le ultime da Di Marzio; Juventus, Spalletti pronto a rinnovare: farà il mercato, società pronta ad accontentarlo.

calciomercato juventus è fattaJuve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagioneMcKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da ... calciomercato.it

calciomercato juventus è fattaCalciomercato Juventus, è fatta per Celik dalla Roma: tutti i dettagliIl calciomercato Juventus muove i primi passi pesanti per la prossima stagione e lo fa guardando in casa di una rivale. Zeki Celik è pronto a vestire il ... news-sports.it