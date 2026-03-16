Una voce dall’Inghilterra segnala che il futuro di Alisson non vedrà un trasferimento alla Juventus, dopo che il portiere brasiliano ha rinnovato il contratto con il Liverpool. La società juventina aveva mostrato interesse per il portiere, ma ora questa possibilità sembra essere esclusa. La decisione di Alisson di prolungare il suo accordo con i Reds ha chiuso definitivamente la porta a un trasferimento a parametro zero.

Alisson Juve, la dirigenza vede svanire la grande occasione a parametro zero dopo l’improvviso rinnovo del portiere brasiliano col Liverpool. Niente da fare per la Juventus e per l’ Inter. I continui rumors emersi in questi giorni sul futuro di Alisson hanno tenuto sulle spine le due società, attente agli sviluppi. La speranza era assicurarsi le prestazioni del portiere brasiliano a parametro zero durante l’estate. Purtroppo per loro, il Liverpool ha agito con enorme tempestività per spegnere ogni voce. I vertici hanno risolto subito la controversia legata al tesseramento, blindando l’estremo difensore ed evitando pericolosi assalti dalle pretendenti italiane, sempre vigili sulle affascinanti opportunità europee per migliorare le rose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, il sogno di mercato è già tramontato: indiscrezione a sorpresa dall’Inghilterra sul futuro del portiere. La novità

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