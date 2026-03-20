Calciomercato Juve LIVE | grande offerta a Bernardo Silva torna di moda Retegui

La Juventus sta seguendo diverse trattative di calciomercato in questa fase, con particolare attenzione a un'offerta importante per Bernardo Silva e la possibile riapertura della candidatura di Retegui. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui su incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro dettagliato delle mosse dei bianconeri sul mercato. Seguiteci per tutte le novità in tempo reale.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: grande offerta a Bernardo Silva, torna di moda Retegui Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Arthur chiama la Juve, super offerta a Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Juve, sogno Bernardo Silva: maxi offerta per il colpaccio a zeroLa Juventus di Luciano Spalletti punta dritta al cuore del mercato internazionale, sognando il colpo dell’anno: Bernardo Silva. Altri aggiornamenti su Calciomercato Juve Temi più discussi: Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero; Da Saputo a Carnevali, ora piomba la Juve: l'ultima idea da 30 milioni per Spalletti; Il Newcastle a San Siro: oltre a Esposito piace Scalvini; Il Catania è secondo in classifica ma esonera l'allenatore. Bernardo Silva-Juve, c’è la conferma: Spalletti sogna in grandeBernardo Silva rimane nei radar della Juve in vista della prossima stagione: l'ultimo annuncio fa sognare i tifosi ... calciomercato.it Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zeroBasterebbe attingere dal tabellone che, di stagione in stagione, riordina fedelmente i vari giocatori in scadenza di contratto, per costruire un Instant team competitivo a ogni latitudine. Da Lewandow ... msn.com Calciomercato Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Calciomercato #Juve Deciso il futuro di #Holm x.com