Calciomercato l’Inter penserebbe a Nicolò Zaniolo | lapsus o nuova suggestione?

Sul calciomercato si parla di un possibile interesse dell’Inter per Nicolò Zaniolo, anche se non è chiaro se si tratti di una reale proposta o di una semplice ipotesi. Il giocatore, che nel 2018 fu ceduto dalla Roma in cambio di Radja Nainggolan, ha contribuito a portare una Conference League alla squadra capitolina. La questione rimane aperta e ancora da verificare.

Sacrificato – nell’ormai lontana estate del 2018 – per Radja Nainggolan, ha regalato alla Roma una Conference League. Poi, come spesso accade con i talenti cristallini, si è perso. Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina. Ma in quel di Udine, sulla soglia delle ventisette primavere – compirà gli anni il 2 Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter penserebbe a Nicolò Zaniolo: lapsus o nuova suggestione? Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, suggestione Franck Kessie per il centrocampo. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: suggestione Pellegrini a zero, intreccio Kone-Carlos Augustodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 aprile. Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Manna ci sta lavorandoNicolò Zaniolo sembra essere finito nel taccuino del Napoli per la prossima stagione. Ma l'Udinese dovrà prima riscattarlo dal Galatasaray. ilnapolista.it Il Napoli segue Zaniolo, l'Udinese lo ricatterà. Gomes e Rios sul taccuino di MannaIl Napoli continua a monitorare con interesse Nicolò Zaniolo, calciatore protagonista di una ottima stagione con la maglia dell'Udinese. areanapoli.it