Calciomercato Inter GDM | Ausilio a Londra per una serie di incontri e primi contatti…

La dirigenza dell'Inter ha inviato un rappresentante a Londra per incontrarsi con alcuni osservatori e avviare primi contatti. Nel frattempo, la squadra di Cristian Chivu si prepara alla prossima partita in trasferta contro la Fiorentina, concentrandosi sulla lotta per lo scudetto. La strategia sul mercato estivo è già in fase di sviluppo, con incontri programmati e valutazioni in corso.

Calciomercato Inter. Mentre la squadra di Cristian Chivu si concentra sulla volata scudetto e sulla delicata trasferta di Firenze, la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a tessere le tele per il futuro. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Direttore Sportivo Piero Ausilio è stato recentemente avvistato a Londra “ per una serie di incontri e primi contatti in vista del mercato estivo “. L’obiettivo della spedizione oltremanica è stato quello di avviare una fase esplorativa strategica, ponendo le basi per una sessione di trasferimenti che si preannuncia di alto profilo, con un focus prioritario sulla porta. In cima alla lista dei desideri dell’ Inter c’è un nome che mette d’accordo area tecnica e scout: Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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