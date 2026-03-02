Kostov all' Inter primi contatti per il talento della Stella Rossa | le ultime

L'Inter ha avviato i primi contatti con il talento della Stella Rossa, nel tentativo di rafforzare il reparto mediano. Kostov è al centro delle discussioni e la società nerazzurra sta valutando un possibile trasferimento. Al momento non ci sono ancora accordi definitivi e le trattative sono in fase preliminare. La decisione finale verrà presa nelle prossime settimane.

Una potenziale operazione di rilancio del reparto mediano è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta su un talento emergente proveniente dall'Europa dell'Est. Il giocatore, centrocampista classe 2008 di proprietà della Stella Rossa, è al centro di un profilo di mercato che vede diverse società interessate. L'obbiettivo milanese è posizionarsi in anticipo rispetto alla concorrenza estera, valutando al contempo le modalità più opportune per la crescita del talento. centrocampista con spiccate doti tecniche e dinamismo, Kostov è descritto come promettente e in rapida crescita nel vivaio della Stella Rossa. Alla sua età, dimostra proiezione tecnica e flessibilità tattica che lo rendono idoneo a un percorso di sviluppo mirato.