Calciomercato Inter focus sulla stagione di Yanis Massolin

Durante il calciomercato invernale, l’Inter ha effettuato un solo acquisto, portando in rosa Yanis Massolin dal Modena per una cifra di 3,5 milioni di euro. Dopo il trasferimento, l’attaccante è rimasto in Emilia per completare il suo percorso di crescita prima di unirsi alla squadra nerazzurra. La sua stagione si è svolta principalmente in prestito, senza scendere in campo con l’Inter fino a questo momento.

Unico acquisto del calciomercato invernale dell’Inter, Yanis Massolin, prelevato dal Modena per tre milioni e mezzo di euro, è rimasto a maturare in Emilia fino al termine della stagione. Ventisei presenze nel campionato cadetto alla quale va aggiunta una presenza in Coppa Italia. In Serie B il centrocampista Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus sulla stagione di Yanis Massolin Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, cresce l’interesse per Yanis Massolin Leggi anche: UFFICIALE – Yanis Massolin è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato del club Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Bastoni, Ausilio risponde al Barcellona e alza un muro da 70 milioni; Inter, Giuseppe Marotta rassicura i tifosi: Rinnovo Cristian Chivu? Una formalità; Calciomercato Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: la richiesta del Real Madrid; Futuro Bastoni? C’è una cosa certa che Ausilio non ha detto…. Inter-Como pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Inter-Como con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per la Semifinale di Coppa Italia. calciomercato.com Inter-Cagliari pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Inter-Cagliari con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 33° turno di Serie A. calciomercato.com Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com