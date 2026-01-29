Calciomercato Inter cresce l’interesse per Yanis Massolin

Nei giorni scorsi si fa sempre più insistente l’interesse dell’Inter per Yanis Massolin, il giovane centrocampista che i tifosi già chiamano “Piccolo Rabiot”. Classe 2002, Massolin si distingue per la sua statura imponente, quasi due metri, e per le qualità che sta mostrando in campo. La società nerazzurra sta valutando seriamente un possibile inserimento in rosa, anche se ancora niente è deciso. La sua crescita sembra seguire una strada promettente e il club sta monitorando da vicino la situazione.

Lo chiamano "Piccolo Rabiot". Sicuramente per l'età – è un classe 2002 – non di certo per la statura che arriva a sfiorare i due metri di altezza. Di sicuro sarà un nome che ritornerà nel calciomercato estivo: anche l'Inter segue da vicino i progressi di Yanis Massolin, centrocampista francese

