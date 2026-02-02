UFFICIALE – Yanis Massolin è un nuovo giocatore dell’Inter | il comunicato del club

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena. Il club nerazzurro punta sui giovani e si prepara a farlo crescere nel tempo. La società ha confermato la sua attenzione verso talenti da valorizzare in prospettiva futura.

Yanis Massolin. L’ Inter guarda al futuro e ufficializza un nuovo innesto in prospettiva. Il club nerazzurro ha infatti comunicato l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena, confermando la propria attenzione verso giovani profili da valorizzare nel medio-lungo periodo. Il centrocampista francese, classe 2002, ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà all’ Inter fino al 30 giugno 2030. Un accordo che testimonia la fiducia della società nelle qualità del giocatore e nella sua crescita futura all’interno del progetto nerazzurro. Yanis Massolin: un investimento in prospettiva. Massolin approda all’ Inter a titolo definitivo, ma per il momento continuerà il suo percorso di maturazione lontano da Milano.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Yanis Massolin Inter

L’Inter ha annunciato l’ingresso nel proprio vivaio di Leon Jakirovi?, giovane difensore croato nato nel 2008.

Tomas Palacios, giovane difensore argentino, si trasferisce dall’Inter all’Estudiantes.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Yanis Massolin Inter

Argomenti discussi: Chi è Yanis Massolin, il marziano in arrivo all'Inter: ruolo, caratteristiche e carriera del talento del Modena; Sembra Rabiot, è Massolin. E dietro il suo boom c'è anche un pesce rosso; Inter, Massolin del Modena si avvicina: manca ancora l'accordo totale tra i club; Un po' Rabiot un po' punta di movimento: chi è Yanis Massolin, il nuovo acquisto dell'Inter.

UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicatoA pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il giocatore ... fcinternews.it

Inter, ufficiale l’arrivo di Yanis MassolinL'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Yanis Massolin: il centrocampista offensivo rimarrà al Modena fino a fine stagione ... gianlucadimarzio.com

La Gazzetta dello Sport presenta Yanis Massolin come un incursore possente e universale, un profilo fuori dagli schemi per il centrocampo. L’Inter lo ha acquistato ora, investendo 3,5 milioni più bonus fino a 6, per bruciare la concorrenza e consegnare a Chiv - facebook.com facebook

L'Inter ha definito l'operazione per l'acquisto di Yanis Massolin dal Modena. Fatta per il centrocampista francese che viene prelevato dai nerazzurri con il club emiliano che riceverà una somma di 3,5 milioni di euro e terrà il ragazzo 23enne in prestito fino a gi x.com