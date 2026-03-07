calciomercato introiti champions per il grande attaccante del milan la richiesta di allegri

Con la qualificazione del Milan in Champions League, il club potrà investire su un attaccante di livello durante la prossima sessione di mercato estiva. La partecipazione alla competizione europea porta con sé maggiori entrate che potrebbero essere destinate al rafforzamento della rosa. Il ritorno nella massima competizione continentale rappresenta un’opportunità per il club di migliorare l’organico con un giocatore di spicco.

Il Milan ha un chiaro obiettivo in questa stagione: chiudere tra i primi quattro posti in campionato per qualificarsi alla prossima edizione dalla Champions League. In questo modo il Diavolo avrebbe 60 milioni che garantirebbe la Uefa. Soldi a cui andrebbero anche aggiunti i ricavi dai giocatori in prestito. Un incasso potenziale molto importante che permetterebbe alla dirigenza rossonera di rinforzare la rosa in estate. LEGGI ANCHE: Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c'è Comotto che cresce in Serie B>>> Come scrive 'Tuttosport' Allegri si aspetterebbe almeno una prima punta dalla prossima sessione di calciomercato per il suo Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

