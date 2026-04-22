Calcio l’Inter rimonta il Como ed approda in finale di Coppa Italia

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha superato il Como 3-2 nella semifinale di Coppa Italia, conquistando così il pass per la finale della competizione 2025-2026. La gara si è conclusa con un risultato complessivo di 3-2 dopo lo 0-0 dell’andata, consentendo ai nerazzurri di accedere all’ultimo atto del torneo. La partita si è giocata in modo combattuto, con l’Inter che è riuscita a rimontare e a ottenere il risultato decisivo.

L’ Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2025-2026 di calcio: i nerazzurri battono il Como per 3-2 e staccano il pass per l’ultimo atto in virtù dello 0-0 della gara d’andata. La sfidante uscirà dal confronto di domani sera tra Atalanta e Lazio, che all’andata pareggiarono per 2-2. Nel primo tempo è il Como a sorpresa a passare in vantaggio al Meazza: allo scoccare della mezz’ora di gioco Baturina sfrutta l’assist vincente di Van der Brempt e porta gli ospiti in vantaggio. L’Inter tenta una timida reazione, ma si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa doccia fredda per l’Inter: al 48? i lariani raddoppiano con Da Cunha, su assist di Nico Paz, e si portano sullo 0-2.🔗 Leggi su Oasport.it

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