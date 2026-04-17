Calcio in TV la rivoluzione | giovani e social riportano il pubblico

Da digital-news.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio in televisione sta vivendo una trasformazione che coinvolge sia i programmi storici sia le piattaforme digitali. I giovani e l’uso dei social media stanno contribuendo a cambiare il modo in cui il pubblico si avvicina agli eventi sportivi. Questa combinazione di mezzi tradizionali e innovativi sta portando a un aumento degli spettatori e a nuovi modi di fruire le partite. La fusione tra televisione e digitale sta modificando il panorama del calcio in tv.

Programmi storici e digitale si fondono, tra nuovi linguaggi e ritorno degli spettatori. In un panorama mediatico frammentato, dove la distrazione è a portata di clic e il consumo digitale sembrava destinato a cannibalizzare la televisione tradizionale, il racconto del calcio in TV emerso durante l'evento "Il Foglio a San Siro" dimostra una resilienza sorprendente. Non si tratta solo di nostalgia, ma di una metamorfosi profonda che vede i programmi storici trasformarsi in laboratori di linguaggi nuovi, capaci di intercettare pubblici trasversali. Attraverso le riflessioni di Alberto Brandi, Paolo Maggioni e Alessandro Bonan —...🔗 Leggi su Digital-news.it

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