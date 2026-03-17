Nella venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria, la squadra di testa, la Carrarese Giovani, ha rallentato la propria marcia, venendo raggiunta nel recupero dal Porcari. Il Romagnano è stato invece rigenerato dalla gestione di Battaglia, che ha portato nuove energie alla squadra. La giornata ha visto quindi variazioni nella classifica e performance delle squadre coinvolte.

La venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani raggiunta nel recupero dal Porcari. Marmiferi che a venti minuti dalla fine dei 90’ regolamentari conducevano per tre reti a una e adesso il primato in solitaria è insidiato dall’ Atletico Lucca che insegue a due lunghezze. Il club lucchese, che ha inferto la prima sconfitta stagionale interna al Mulazzo, ha dimostrato solidità, organizzazione e grande concretezza, qualità che nel calcio fanno spesso la differenza. Tuttavia, resta la macchia di una direzione scadentissima del fischietto pisano che, con il risultato ancora fermo sul nulla di fatto ha sorvolato su due evidenti calci di rigore visti a occhio nudo fin dal passo dello Stelvio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ Battaglia

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