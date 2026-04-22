Calcio Giovanile | Ospedalieri e Real Academy campioni

A metà aprile, nel calcio giovanile della provincia, sono stati assegnati i primi titoli stagionali. Nella categoria Allievi provinciali Under 17, sono stati proclamati campioni gli Ospedalieri e il Real Academy San Prospero Scintilla. La stagione si avvia così alla conclusione con le premiazioni per le squadre che si sono distinte in questa fase.

Pisa 22 aprile 2026 – Aprile consegna i primi titoli nel calcio giovanile. Negli categoria Allievi provinciali Under 17 festeggiano gli Ospedalieri ed il Real Academy San Prospero Scintilla. I giallorossi degli Ospedalieri hanno vinto il campionato provinciale pisano. La squadra allenata da mister Luciano Palla ha fatto cinquantasette punti, vincendo diciotto gare, pareggiandone tre e perdendone cinque. La squadra è stata grande protagonista per tutta la stagione, solo nel finale ha avuto un calo ma nelle ultime partite è stata all’altezza negli scontri diretti ed alla fine ha trionfato meritatamente. Alle sue spalle al secondo posto l’Atletico Etruria con cinquantasei punti, quattro in più delle Colline Pisane: entrambe le compagini hanno disputato un’ottima stagione restando in corsa sino alla fine.🔗 Leggi su Lanazione.it

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