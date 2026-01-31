Le università telematiche ampliano l’accesso alla laurea | il 73,7% degli studenti sceglie per conciliare studio e lavoro

Le università telematiche in Italia continuano a crescere, con il 73,7% degli studenti che sceglie questa strada per studiare e lavorare allo stesso tempo. Questi atenei online offrono un’alternativa concreta a chi non può frequentare le università tradizionali e riescono a rispondere alle esigenze di chi cerca flessibilità. Sempre più studenti preferiscono studiare da casa, inserendo gli studi nel loro quotidiano senza rinunciare al lavoro. La tendenza si conferma come una risposta efficace alla domanda di formazione, soprattutto tra chi ha impegni e responsabilità che non permet

Le università telematiche rappresentano un canale strutturale di accesso alla formazione universitaria in Italia, capace di intercettare una domanda che il modello tradizionale fatica a soddisfare. Il Primo Rapporto Censis-United sulla didattica digitale, basato su un'indagine che ha coinvolto 3.993 laureati delle sette università telematiche associate United nel periodo 2020-2024, evidenzia che il 73,7% degli intervistati indica la possibilità di conciliare studio e lavoro come principale motivazione dell'iscrizione. Il 55,5% richiama fattori legati alla fruizione e all'organizzazione dei tempi di vita.

