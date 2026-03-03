Dispersione in calo ma metà degli studenti non raggiunge le competenze minime I dati

I dati recenti indicano che la dispersione scolastica è in calo, anche se ancora oltre la metà degli studenti non raggiunge le competenze minime previste. Il tasso di abbandono scolastico precoce si attesta al 9,8%, e si è raggiunto in anticipo l’obiettivo stabilito dagli standard europei. La situazione riguarda le scuole di vario ordine e grado.