Calabria verso un grande evento sportivo | piano per il rilancio

Il presidente della Regione Calabria ha incontrato il ministro dello Sport a Catanzaro per discutere dell'organizzazione di un evento sportivo di rilievo nella regione. Durante l'incontro sono stati affrontati i dettagli relativi alla pianificazione e alla realizzazione della manifestazione, che coinvolgerà diverse località calabresi. La discussione si è concentrata sugli aspetti logistici e organizzativi necessari per l'evento, senza entrare in specifici dettagli o valutazioni.

Il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, ha incontrato a Catanzaro il ministro dello Sport, Abodi, per definire i dettagli relativi all’organizzazione di una manifestazione sportiva di alto profilo nel territorio calabrese. Il vertice istituzionale punta a consolidare un percorso già avviato lo scorso maggio, quando il titolare del dicasterio si era recato in Cittadella per dialogare con la Giunta regionale e le rappresentanze sportive locali. L’evoluzione di un progetto iniziato a maggio. La recente riunione tra i due leader politici non rappresenta un evento isolato, ma il proseguimento di un dialogo strutturato che ha radici in un precedente incontro avvenuto mesi fa nella sede della Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria verso un grande evento sportivo: piano per il rilancio Notizie correlate Reggio Calabria punta al 2036: Forza Italia presenta un piano per il rilancio della città…Reggio Calabria è al centro di una nuova fase programmatica da parte di Forza Italia, che ha presentato questa mattina un piano articolato in dieci... Movimento Sportivo Popolare: grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanzaArezzo, 11 febbraio 2026 – Arezzo si prepara a un pomeriggio di ritmo, energia e collaborazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un match point per la vita: sport e solidarietà a sostegno dell’Oncoematologia Pediatrica del G.O.M. Rotary Club Reggio Sud – Parallelo 38 e Circolo Polimeni donano 1.350 € al G.O.M. di Reggio Calabria - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO; Reggio Calabria, randagismo e periferie: il grande assente della campagna elettorale · ilreggino.it; Sport, Occhiuto incontra il ministro Abodi. Si lavora a un grande evento in Calabria – VIDEO; Libri che aiutano la cura, donazione di volumi dal Rotary Club per il Gom di Reggio Calabria. La Calabria pronta a un grande evento sportivo: Occhiuto incontra il Ministro Abodi e si sbilanciaIl Governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha incontrato il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Questo incontro segna un passaggio significativo nelle strategie di sviluppo territoriale legate allo ... strettoweb.com Inaugurata la 58esima edizione di Vinitaly: Calabria protagonista. «Sull’enoturismo possiamo fare un grande lavoro»L'assessore regionale Gianluca Gallo e il governatore Roberto Occhiuto concordi nella necessità di investire sul segmento ideale per destagionalizzare ... corrieredellacalabria.it Chiesto al governo un tetto massimo al prezzo del diesel https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/le-marinerie-di-calabria-e-sicilia-contro-il-caro-carburanti-si-va-verso-il-blocco-dello-stretto-di-messina-hgybmbqp - facebook.com facebook Svolta sul delitto Ceravolo, il Pd Calabria: «Passo avanti verso la giustizia» x.com