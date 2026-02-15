Reggio Calabria punta al 2036 | Forza Italia presenta un piano per il rilancio della città…

Forza Italia ha presentato questa mattina un piano ambizioso per rilanciare Reggio Calabria entro il 2036, in risposta ai problemi di disoccupazione e degrado che affliggono la città. La proposta si concentra su dieci punti chiave, tra cui il miglioramento delle infrastrutture e la promozione del turismo locale. Il partito ha annunciato di voler coinvolgere cittadini e imprese per realizzare gli obiettivi prefissati.

Reggio Calabria punta al 2036: Forza Italia presenta un piano per il rilancio della città. Reggio Calabria è al centro di una nuova fase programmatica da parte di Forza Italia, che ha presentato questa mattina un piano articolato in dieci punti per rilanciare la città entro il 2036. L'iniziativa, denominata "Adesso Reggio", mira a superare le criticità del passato e a valorizzare le potenzialità del territorio, con un su sviluppo, infrastrutture e qualità della vita. Il segretario regionale e deputato Francesco Cannizzaro ha illustrato la visione del partito, anticipando anche l'imminente selezione del candidato per le prossime elezioni comunali.