Movimento Sportivo Popolare | grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanza

Arezzo si prepara per un grande pomeriggio di musica e movimento. Sabato 28 febbraio, dalle 16 alle 19, in via Piero Gobetti, il Movimento Sportivo Popolare organizza un evento di danza urbana aperto a tutti. Ci saranno performance e lezioni di reggaeton e hip hop, pronti a coinvolgere cittadini di tutte le età. La città si anima con ritmo e energia, pronti a far muovere tutti sulla pista.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Arezzo si prepara a un pomeriggio di ritmo, energia e collaborazione. Sabato 28 febbraio, dalle 16 alle 19, in via Piero Gobetti ad Arezzo, il Movimento Sportivo Popolare organizza un grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanza, con performance e lezioni dedicate a reggaeton e hip hop. Protagonisti della giornata saranno due nomi di spicco del ballo: Chiquito, special guest riconosciuto a livello nazionale direttamente da ballando con le stelle, e Gianluca Colonnelli, figura di riferimento nel settore della danza urbana. Un progetto che va oltre lo spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Movimento Sportivo Popolare: grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanza Approfondimenti su Arezzo 28Febbraio Salerno, il Movimento 5 Stelle conclude la campagna elettorale con un incontro aperto alla cittadinanza Fame emotiva e disturbi dell'immagine corporea, il focus aperto a tutta la cittadinanza Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Arezzo 28Febbraio Argomenti discussi: Anche Madrid omaggia Rauschenberg nel centenario della nascita; La rete sociale che ha contribuito a cambiare la narrazione acritica sulle Olimpiadi invernali; MILANO-CORTINA:VOI OLIMPIADI NOI UTOPIADI. AL VIA LA QUATTRO GIORNI DI MOBILITAZIONE POPOLARE CONTRO IL GRANDE EVENTO; Il Veneto riconosciuto regione europea dello sport 2024. Imparare a difendersi per sentirsi sicura: parte il corso donna di ConfesercentiConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sportivo Popolare - Comitato provinciale di Arezzo organizzano un corso di autodifesa dedicato alle donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’impo ... arezzonotizie.it Sicurezza, corso di difesa per imprenditriciConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sportivo Popolare comitato provinciale di Arezzo organizzano un corso di autodifesa per ... msn.com A fare gli onori di casa non poteva che essere l’APS Lucky Friends, pilastro del movimento sportivo integrato sul territorio, che ha trasformato l'evento in una testimonianza vibrante di solidarietà e talento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.