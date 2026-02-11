Movimento Sportivo Popolare | grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanza

Arezzo si prepara per un grande pomeriggio di musica e movimento. Sabato 28 febbraio, dalle 16 alle 19, in via Piero Gobetti, il Movimento Sportivo Popolare organizza un evento di danza urbana aperto a tutti. Ci saranno performance e lezioni di reggaeton e hip hop, pronti a coinvolgere cittadini di tutte le età. La città si anima con ritmo e energia, pronti a far muovere tutti sulla pista.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Arezzo si prepara a un pomeriggio di ritmo, energia e collaborazione. Sabato 28 febbraio, dalle 16 alle 19, in via Piero Gobetti ad Arezzo, il Movimento Sportivo Popolare organizza un grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanza, con performance e lezioni dedicate a reggaeton e hip hop. Protagonisti della giornata saranno due nomi di spicco del ballo: Chiquito, special guest riconosciuto a livello nazionale direttamente da ballando con le stelle, e Gianluca Colonnelli, figura di riferimento nel settore della danza urbana. Un progetto che va oltre lo spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

