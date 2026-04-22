Nel corso del 2024, la spesa farmaceutica in Calabria ha superato il miliardo di euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Il dato è stato reso noto dalle autorità sanitarie locali, che evidenziano come la crescita del costo dei farmaci abbia contribuito a un aumento del carico pubblico. La cifra si riferisce alle spese sostenute per i medicinali nell’intero territorio regionale.

La spesa per i farmaci in Calabria ha varcato la soglia del miliardo nel corso del 2024, attestandosi su una cifra di 1.192.319.368 euro. I dati raccolti dal Rapporto nazionale 2024 sull’uso dei farmaci in Italia a cura dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) delineano un quadro dove il comparto pubblico assorbe il 79,5% degli investimenti, mentre il 20,5% della spesa deriva dagli acquisti effettuati dai privati. In termini di volumi, il consumo totale di medicinali ha raggiunto le 1.266.604.568 dosi, con una distribuzione che vede il sistema sanitario nazionale erogare il 71,6% delle unità, lasciando al settore privato il restante 28,4%. Squilibri tra gestione pubblica e acquisti diretti dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: spesa farmaceutica oltre il miliardo, sale il carico pubblico

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