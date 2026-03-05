Le Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno comportato una spesa superiore a mezzo miliardo di euro, con acquisti di dispositivi tecnologici per lo staff valutati circa 12 milioni di euro. Sono stati acquistati 1.500 biglietti aerei destinati ai rappresentanti del Comitato Paralimpico Internazionale, mentre i costi per le cerimonie di apertura e chiusura sono stati di circa 3,5 milioni e un milione di euro.

Quindicimila tra telefonini e pc per un valore di 12 milioni di euro acquistati per lo staff, 1.500 biglietti aerei per i rappresentanti del Comitato Paralimpico Internazionale, tre milioni e mezzo di euro per la cerimonia di inaugurazione, un milione per la chiusura. Come non bastasse, una flotta di 2.860 minivan per i trasporti di atleti, dirigenti e Famiglia Olimpica, 77 milioni di euro per la tecnologia e il cloud, 36 milioni per le telecomunicazioni, 46 milioni di euro per infrastrutture temporanee. Fa venire il capogiro, accompagnato da una discreta dose di stupore, il viaggio all’interno delle spese sostenute per le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che vanno ad incominciare il 6 marzo con la cerimonia nell’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, una spesa da oltre mezzo miliardo: il trucco per coprire i conti in rosso delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina, mezzo miliardo di interazioni e 1,52 mld di contatti per l’apertura: è record mediatico(Adnkronos) – Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull’Italia, mettendola al centro dell’informazione...

Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi una spesa da oltre mezzo....

Temi più discussi: Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi invernali; L’immagine coordinata delle Paralimpiadi: quando l’estetica incontra la realtà; Cosa rimarrà a Milano delle Olimpiadi invernali; Effetto Olimpiadi sulla Milano Fashion Week: oltre 160 eventi e attesi debutti.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: programma completo, gare in città e come viverle da milaneseParalimpiadi Milano-Cortina 2026: programma completo dal 6 al 15 marzo, gare in città, fan zone, biglietti e come arrivare. La guida definitiva per seguire i Giochi da Milano. Non me lo aspettavo. O m ... milanolife.it

Milano Cortina 2026, l’impatto economico (e non solo) delle Olimpiadi invernaliA dare impulso all'economia milanese, sottolinea ancora lo studio, è stata anche la spesa di visitatori e partecipanti ai Giochi olimpici. Milano ha ospitato quasi 90 gare delle specialità del ghiacci ... tg24.sky.it

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono passate da 1,3 a oltre 1,7 miliardi di dollari per l’organizzazione, con spesa totale stimata fino a 7 miliardi di euro. Ma lo sforamento è la norma: uno studio dell'Università di Oxford rileva extra-costi in tutte le e - facebook.com facebook

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono passate da 1,3 a oltre 1,7 miliardi di dollari per l’organizzazione, con spesa totale stimata fino a 7 miliardi di euro. Ma lo sforamento è la norma: uno studio dell'Università di Oxford rileva extra-costi in tutte le e x.com