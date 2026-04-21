In Liguria, la spesa per i farmaci nel 2024 ha superato il miliardo di euro, raggiungendo complessivamente 1.057 milioni. Il settore pubblico si occupa di circa il 72% di questa spesa, gestendo una quota significativa di risorse destinate alle cure farmacologiche. Questi dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e riflettono l’impegno della regione nel finanziamento delle medicine per i cittadini.

La spesa per i medicinali in Liguria ha superato la soglia di un miliardo e 57 milioni di euro nel corso del 2024, con una gestione che vede il settore pubblico coprire il 71,8% dell’importo totale. I dati dell’Agenzia italiana del farmaco, tratti dal rapporto Osmed, delineano un quadro dove il sistema sanitario nazionale ha erogato il 62,9% di un totale di 1.180.013.087 dosi consumate o custodite, mentre la componente privata ha sostenuto circa 298 milioni di euro, pari al 28,8% della spesa regionale. Il peso della salute tra gestione pubblica e acquisti privati. Analizzando la distribuzione dei prodotti farmaceutici sul territorio ligure, emerge che ogni cittadino ha ricevuto mediamente 39,4 confezioni, di cui il 58,9% è stata dispensata direttamente dal sistema sanitario nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, farmaci oltre il miliardo: il peso del pubblico sulle cure

Notizie correlate

Meloni, dal governo oltre 1 miliardo per cure e terapie sperimentali"In questi anni, tra fondi europei e nazionali, il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per finanziare progetti, in parte conclusi e in...

Leggi anche: Liguria bella e fragile. Investito oltre un miliardo contro la forza della natura

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Supera il miliardo la spesa farmaceutica in Liguria, 72% è pubblica.

Supera il miliardo la spesa farmaceutica in Liguria, 72% è pubblicaLa spesa farmaceutica in Liguria nel 2024 è stata di oltre un miliardo e 57 milioni, il 71,8% coperto dalla sanità pubblica e il 28,8% sostenuto dall'acquisto dei privati per un totale di 39,4 confezi ... ansa.it

Liguria. Distribuzione farmaci e prenotazione visite, Regione sigla accordo con farmacie territorialiL’accordo della Regione con i titolari di farmacie e Assofarm riguarda la distribuzione, ogni anno, di oltre 1 milione di farmaci del Pht. Verrà utilizzato un nuovo applicativo informatico per ... quotidianosanita.it