Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale della Calabria n. 7 del 25 febbraio 2026, che modifica la normativa sul governo e l’uso del territorio. La legge regionale, approvata il 25 febbraio scorso, integra una normativa già presente dal 2002, risalente al 16 aprile di quell’anno. La decisione del Governo si basa su una contestazione formale riguardo alla legittimità di tale legge.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Calabria n. 7 del 25 febbraio 2026, che introduce integrazioni alla normativa sul governo e l’uso del territorio precedentemente approvata il 16 aprile 2002. La mossa del Governo, avanzata su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nasce dopo l’esame di otto leggi regionali e punta a contestare norme ritenute in contrasto con la disciplina statale riguardante la tutela del paesaggio e dei beni culturali. Il conflitto tra competenze legislative e tutela del territorio. La decisione presa dal vertice dell’esecutivo romano apre un fronte di contesa istituzionale tra lo Stato e l’amministrazione calabrese sulla pianificazione urbanistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, scontro Stato-Regione: il Governo blocca l’urbanistica

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